Лукашенко прокомментировал итоги выборов в США

«Трамп, конечно, это мощь. Как бы я к нему не относился, он молодец. Стреляли, давили, посадить хотели, но он как бульдозер прошелся. Это его личный подвиг во имя американского народа. Камала… Камала героическая женщина, ей не надо плакать. Америка не созрела еще избрать женщину. Она носом в нос шла с этим бульдозером. Плакать ей ни в коем случае нельзя», — подчеркнул Александр Лукашенко.