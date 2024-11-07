Лукашенко назвал Харрис героической женщиной

«…Камала (Харрис, кандидат от Демократической партии) героическая женщина, ей не надо плакать. Америка не созрела еще избрать женщину. Она носом в нос шла с этим бульдозером. Плакать ей ни в коем случае нельзя», — сказал Лукашенко.