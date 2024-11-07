Лавров провел встречу с Токаевым

«Только что была продолжительная встреча с президентом Касым-Жомартом Токаевым. Обсуждали, прежде всего, подготовку к государственному визиту президента Путина в Астану, визит состоится 27 ноября, накануне саммита государств ОДКБ, который пройдет также в казахстанской столице», — сказал министр журналистам.