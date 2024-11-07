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Лавров провел встречу с Токаевым

Лавров обсудил с Токаевым визит Путина в Астану.

Источник: © РИА Новости

АСТАНА, 7 ноя — РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что обсудил с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым визит президента РФ Владимира Путина в Астану 27 ноября.

«Только что была продолжительная встреча с президентом Касым-Жомартом Токаевым. Обсуждали, прежде всего, подготовку к государственному визиту президента Путина в Астану, визит состоится 27 ноября, накануне саммита государств ОДКБ, который пройдет также в казахстанской столице», — сказал министр журналистам.

Лавров отметил, что на переговорах стороны констатировали высокую степень готовности нескольких десятков документов к визиту Путина в Астану, включая заявление президентов.

Лавров Сергей