Лавров провел встречу с Токаевым

АСТАНА, 7 ноя — РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что обсудил с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым визит президента РФ Владимира Путина в Астану 27 ноября.
«Только что была продолжительная встреча с президентом Касым-Жомартом Токаевым. Обсуждали, прежде всего, подготовку к государственному визиту президента Путина в Астану, визит состоится 27 ноября, накануне саммита государств ОДКБ, который пройдет также в казахстанской столице», — сказал министр журналистам.
Лавров отметил, что на переговорах стороны констатировали высокую степень готовности нескольких десятков документов к визиту Путина в Астану, включая заявление президентов.