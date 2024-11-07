Лавров анонсировал скорое назначение нового посла в США

Голосование на выборах в США завершилось утром 6 ноября по московскому времени. Официально итоги еще не подведены, но, по данным телеканала Fox News, Дональд Трамп к настоящему моменту набрал 295 голосов выборщиков при необходимых 270. Сам он уже объявил себя 47-м президентом США. Спикер Палаты представителей Конгресса США республиканец Майк Джонсон назвал его избранным главой государства, Трампу уже поступают поздравления от иностранных лидеров.