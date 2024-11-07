Лавров анонсировал скорое назначение нового посла в США

«Новый посол России в США — его кандидатура проходит обычные стадии оформления. Процедуры скоро будут завершены. Мы вам об этом сообщим», — сказал министр. Москва не будет чинить каких-либо препятствий, подчеркнул Лавров.
«Я исхожу из того, что американская администрация республиканская будет заинтересована назначить нового посла», — отметил он.
Сейчас американское посольство в Москве возглавляет Линн Трейси.
Ранее президент России Владимир Путин освободил Анатолия Антонова от обязанностей посла РФ в США. Соответствующий указ главы государства опубликован на официальном портале правовой информации. 5 октября в посольстве США ТАСС сообщили, что Антонов завершает миссию в Вашингтоне. На следующий день дипломат вернулся в Москву.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пояснял ТАСС, что кандидатура нового посла не будет зависеть от того, кто станет американским президентом. По его словам, новый посол будет назначен своевременно. Представитель Кремля подчеркивал, что уровень дипотношений Москвы и Вашингтона не был понижен завершением командировки Антонова.
О выборах в США
Голосование на выборах в США завершилось утром 6 ноября по московскому времени. Официально итоги еще не подведены, но, по данным телеканала Fox News, Дональд Трамп к настоящему моменту набрал 295 голосов выборщиков при необходимых 270. Сам он уже объявил себя 47-м президентом США. Спикер Палаты представителей Конгресса США республиканец Майк Джонсон назвал его избранным главой государства, Трампу уже поступают поздравления от иностранных лидеров.