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Путин назначил омича Уйбу на высокий пост в структуре Миноборны

Бывший глава Республики Коми, 66-летний уроженец Омска Владимир Уйба (на фото) получил высокий пост в структуре минобороны РФ.

Источник: SuperOmsk.ru

Президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому Владимир Уйба назначен первым заместителем начальника Главного военно-медицинского управления министерства обороны Российской Федерации.

Отметим, что Главное военно-медицинское управление (ГВМУ) — орган центрального подчинения минобороны, отвечающий за функционирование и развитие системы военной медицины ВС РФ.

Напомним, что 5 ноября 2024 года Владимир Уйба объявил об отставке с должности главы Республики Коми. Руководителем субъекта он проработал с апреля 2020 года, сначала в статусе врио, а с сентября 2020 года стал избранным главой.

До этого с 2004 по 2020 год Владимир Уйба руководил Федеральным медико-биологическим агентством России. С января по апрель 2020 года работал заместителем министра здравоохранения РФ.

Источник фото: скриншот видео из телеграм-канала Владимира Уйбы.