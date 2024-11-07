Путин назначил омича Уйбу на высокий пост в структуре Миноборны

Президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому Владимир Уйба назначен первым заместителем начальника Главного военно-медицинского управления министерства обороны Российской Федерации.
Отметим, что Главное военно-медицинское управление (ГВМУ) — орган центрального подчинения минобороны, отвечающий за функционирование и развитие системы военной медицины ВС РФ.
Напомним, что 5 ноября 2024 года Владимир Уйба объявил об отставке с должности главы Республики Коми. Руководителем субъекта он проработал с апреля 2020 года, сначала в статусе врио, а с сентября 2020 года стал избранным главой.
До этого с 2004 по 2020 год Владимир Уйба руководил Федеральным медико-биологическим агентством России. С января по апрель 2020 года работал заместителем министра здравоохранения РФ.
Источник фото: скриншот видео из телеграм-канала Владимира Уйбы.