Узбекистан углубляет сотрудничество с СНГ в научно-технической и инновационной сферах

ТАШКЕНТ, 7 ноя — Sputnik. Представители Узбекистана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана участвуют в 34-ом заседании Межгосударственного совета по сотрудничеству в научно-технической и инновационной сферах, которое проходит в Астане
В рамках мероприятия организована Международная научно-практическая конференция на тему «Инновационный потенциал СНГ: лучшие практики использования результатов научно-технической деятельности в реальных секторах экономики и социальной сфере».
«Для углубления сотрудничества стран Содружества в научно-технической и инновационной сферах важное значение имеет реализация концептуальных и стратегических документов, синхронизация их целей, задач и направлений развития. Особенно это касается проекта Стратегии научно-технологического развития СНГ на период 2025 — 2035 годы, который предстоит обсудить в рамках заседания совета», — отметил заместитель генсека СНГ Денис Трефилов.
Он подчеркнул необходимость активизации взаимодействия с профильными базовыми организациями в данных сферах, в частности, по совершенствованию нормативно-правовой базы и выполнению Межгосударственной программы инновационного сотрудничества государств-участников СНГ на период до 2030 года.