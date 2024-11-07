Узбекистан углубляет сотрудничество с СНГ в научно-технической и инновационной сферах

«Для углубления сотрудничества стран Содружества в научно-технической и инновационной сферах важное значение имеет реализация концептуальных и стратегических документов, синхронизация их целей, задач и направлений развития. Особенно это касается проекта Стратегии научно-технологического развития СНГ на период 2025 — 2035 годы, который предстоит обсудить в рамках заседания совета», — отметил заместитель генсека СНГ Денис Трефилов.