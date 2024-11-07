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Лукашенко высказался про итоги выборов в США: «Трамп, конечно, это мощь»

Лукашенко отреагировал на итоги выборов в США.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко 7 ноября во время третьего чемпионата по колке дров среди журналистов на Вяче в Минском районе высказался про итоги выборов в США, сообщает БелТА.

— Трамп, конечно, это мощь. Как бы я к нему не относился, он молодец, — заявил глава государства.

Он также напомнил, что в Трампа стреляли, давили, хотели посадить, однако «он как бульдозер прошелся». Лукашенко подчеркнул, что это личный подвиг Трампа во имя американского народа.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Трампа с победой на выборах президента США, сказав о его личном подвиге: «Метких политических решений, которые сделают Америку снова великой».

Тем временем сбор подписей за выдвижение кандидатов в президенты начался 7 ноября в Беларуси.