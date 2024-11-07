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Лукашенко назвал Харрис героической женщиной

Лукашенко: Харрис не надо плакать, США не созрели еще избирать женщину.

Источник: AP 2024

МИНСК, 7 ноя — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко, комментируя поражение вице-президента США Камалы Харрис на выборах, назвал ее героической женщиной.

«Камала героическая женщина, ей не надо плакать. Америка не созрела еще избрать женщину. Она носом в нос шла с этим бульдозером. Плакать ей ни в коем случае нельзя», — сказал Лукашенко.

При этом Дональда Трампа, победившего на выборах, Лукашенко считает молодцом.

«Как бы я к нему ни относился, он молодец. Стреляли, давили, посадить хотели, но он как бульдозер прошелся. Это его личный подвиг во имя американского народа», — добавил президент Белоруссии.

Выборы президента США состоялись 5 ноября. Трамп представлял на них Республиканскую партию, Харрис — Демократическую. По данным телеканала Fox News, Трамп набирает 295 из 538 голосов выборщиков (при необходимых 270), Харрис — только 226.

Трамп занимал пост президента в 2016—2020 годах. Таким образом, он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва.

Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его.

Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.

Лукашенко Александр