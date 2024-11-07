Полпреда УрФО Артема Жогу попросили спасти бумажный комбинат в Свердловской области

«Когда была ИК-54, у нас на тяжелых работах работали осужденные: погрузка химикатов, погрузка макулатуры и так далее. Этим они нас выручали. На 2024 год ГУФСИН договор не заключило, и сложилась ситуация резкого дефицита рабочих. Мы писали обращения в ведомство с предложением открыть исправительный центр. Сначала там вроде как даже согласились, но потом пошли сухие отписки», — рассказала Светлана Титова.