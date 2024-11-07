Полпреда УрФО Артема Жогу попросили спасти бумажный комбинат в Свердловской области

По ее словам, недостатка в заказах предприятие не испытывает, поскольку выпускает продукцию для гособоронзаказа. Однако после закрытия летом 2024 года исправительной колонии № 54 предприятие осталось без рабочих рук для выполнения тяжелых работ. Это притом, что две трети сотрудников предприятия — женщины.
«Когда была ИК-54, у нас на тяжелых работах работали осужденные: погрузка химикатов, погрузка макулатуры и так далее. Этим они нас выручали. На 2024 год ГУФСИН договор не заключило, и сложилась ситуация резкого дефицита рабочих. Мы писали обращения в ведомство с предложением открыть исправительный центр. Сначала там вроде как даже согласились, но потом пошли сухие отписки», — рассказала Светлана Титова.
Набирать из местного населения тоже оказалось некого, поскольку редко кто из молодежи возвращается в родной город. Большинство, по ее словам, оседают после окончания школы в Екатеринбурге или Нижнем Тагиле. Уезжают и коренные жители. Так, после закрытия ИК-54 родной город покинули сразу 17 семей.
Титова добавила, что в связи с оттоком населения местная администрация поднимала даже вопрос о закрытии детского сада № 4 и школы № 4 в связи с низкой заполняемостью.
«Очень сильно отразился дефицит кадров на работе предприятия. У нас потому и сократили 49 человек, что цех некому обслуживать. Для производства целлюлозной массы, из которой потом изготавливают мешочную бумагу, должен проходить непрерывный химический цикл. Чтобы цех обслуживать, по штату необходимо 130 человек. На сегодня там работают 65−70 человек», — пояснила Светлана Титова.
Она добавила, что Новолялинский ЦБК уже остановил прием сырья для производства. В случае полной остановки предприятия без работы останутся 700 человек. Обращения в различные инстанции, в том числе губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву (отправленное сразу после закрытия колонии) и в администрацию президента РФ, результатов пока не дали.
В пресс-службе свердловского ГУФСИН подтвердили, что получали обращение от Новолялинского ЦБК об открытии исправцентра в Новой Ляле. Однако, как отметили в ведомстве, таких решений там не принимают.
«Все документы во ФСИН на рассмотрении. Есть процедура, такие решения не принимаются в ГУФСИН. В ЦБК знают это прекрасно, есть у них все координаты. Будет ответ официальный, они его и получат», — пояснили в пресс-службе свердловского ГУФСИН.
Как писал ЕАН, коллектив предприятия направил губернатору Евгению Куйвашеву повторное обращение в связи с угрозой закрытия предприятия. ЕАН будет следить за развитием событий.