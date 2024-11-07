Лукашенко сказал, что Беларусь выдвинет Трампа на Нобелевскую премию, если он сможет прекратить войны

Президент Беларуси Александр Лукашенко в четверг, 7 ноября, во время третьего чемпионата по колке дров среди журналистов сказал, что Беларусь выдвинет президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию, если он сможет прекратить войны, пишет БелТА.