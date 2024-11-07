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Лукашенко сказал, что Беларусь выдвинет Трампа на Нобелевскую премию, если он сможет прекратить войны

Лукашенко: мы выдвинем Трампа на Нобелевскую премию, если он прекратит войны.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко в четверг, 7 ноября, во время третьего чемпионата по колке дров среди журналистов сказал, что Беларусь выдвинет президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию, если он сможет прекратить войны, пишет БелТА.

Президент напомнил о том, что Трамп во период избирательной кампании обещал прекратить войны, в том числе речь идет и про украинский конфликт.

— Если он это сделает, то мы направим петицию на Нобелевскую премию, — подчеркнул глава государства.

Тем временем президент Беларуси Александр Лукашенко высказался про итоги выборов в США: «Трамп, конечно, это мощь».

Ранее глава государства поздравил Трампа с победой на выборах президента США, сказав о его личном подвиге: «Метких политических решений, которые сделают Америку снова великой».

Кроме того, мы писали, что сбор подписей за выдвижение кандидатов в президенты начался 7 ноября в Беларуси.