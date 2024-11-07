«Камала героическая женщина, ей не надо плакать». Лукашенко оценил поражение Харрис в США

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время третьего чемпионата по колке дров среди журналистов, проходящего 7 ноября на Вяче под Минском, оценил поражение Камалы Харрис на выборах в США, сказав, что Америка еще не созрела избрать женщину, пишет БелТА.
— Камала… Камала героическая женщина, ей не надо плакать.
Глава государства заявил, что Америка еще не созрела для того, чтобы избрать женщину, уточнив, что Харрис носом в нос шла «с этим бульдозером». Он заметил, что плакать ей ни в коем случае нельзя.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко высказался про итоги выборов в США: «Трамп, конечно, это мощь».
Также глава государства поздравил Трампа с победой на выборах президента США, сказав о его личном подвиге: «Метких политических решений, которые сделают Америку снова великой».