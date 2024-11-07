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Что известно о новых британских санкциях против России

Великобритания ввела рестрикции в отношении «офицера ГРУ высокого ранга» Дениса Сергеева, которого обвиняет в причастности к инциденту с бывшим полковником ГРУ Сергеем Скрипалем в Солсбери в 2018 году. Об этом свидетельствует обновленный санкционный список на сайте правительства Соединенного Королевства.

Источник: AP 2024

Также в санкционный перечень внесли россиян Евгения Копота, Александра Кузина и Евгения Ходотова, а также российскую организацию «Содружество офицеров за международную безопасность».

ТАСС собрал основное о новых ограничениях.

Военная сфера

Британские власти ввели ограничительные меры в отношении военизированной организации «Африканский корпус», якобы связанной с Россией. Рестрикции также коснулись «командира» этой организации Андрея Аверьянова. В Лондоне считают, что «Африканский корпус» угрожает «миру, стабильности и безопасности Ливии».

Кроме того, власти Великобритании внесли в санкционный перечень россиян Евгения Копота, Александра Кузина и Евгения Ходотова, а также российскую организацию «Содружество офицеров за международную безопасность», которые якобы вовлечены в деятельность ЧВК «Вагнер» в Центрально-Африканской Республике.

Великобритания также ввела санкции против бригады «Эспаньола».

Санкции из-за инцидента со Скрипалями

Великобритания ввела рестрикции в отношении «офицера ГРУ высокого ранга» Дениса Сергеева, которого обвиняет в причастности к инциденту с бывшим полковником ГРУ Сергеем Скрипалем в Солсбери в 2018 году. По версии британских властей, Сергеев «оказывал помощь в подготовке и использовании химического оружия “Новичок” в Солсбери 4 марта 2018 года и выполнял координирующую роль в Лондоне в выходные дни, когда была совершена атака». Москва категорически отвергает утверждения о ее причастности к инциденту.

Рестрикции против компаний

Великобритания ввела санкции против конструкторского бюро «Навис», компаний «Зенит финанс» и «Элесар-групп».

Также британские власти внесли в санкционный список фирмы из Казахстана, Китая, Узбекистана и Эстонии из-за якобы поддержки спецоперации.

Санкции против высокопоставленных лиц

Великобритания ввела санкции против бывшего президента Южной Осетии Анатолия Бибилова.

санкции