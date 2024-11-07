Что известно о новых британских санкциях против России

Также в санкционный перечень внесли россиян Евгения Копота, Александра Кузина и Евгения Ходотова, а также российскую организацию «Содружество офицеров за международную безопасность».
ТАСС собрал основное о новых ограничениях.
Военная сфера
Британские власти ввели ограничительные меры в отношении военизированной организации «Африканский корпус», якобы связанной с Россией. Рестрикции также коснулись «командира» этой организации Андрея Аверьянова. В Лондоне считают, что «Африканский корпус» угрожает «миру, стабильности и безопасности Ливии».
Кроме того, власти Великобритании внесли в санкционный перечень россиян Евгения Копота, Александра Кузина и Евгения Ходотова, а также российскую организацию «Содружество офицеров за международную безопасность», которые якобы вовлечены в деятельность ЧВК «Вагнер» в Центрально-Африканской Республике.
Великобритания также ввела санкции против бригады «Эспаньола».
Санкции из-за инцидента со Скрипалями
Великобритания ввела рестрикции в отношении «офицера ГРУ высокого ранга» Дениса Сергеева, которого обвиняет в причастности к инциденту с бывшим полковником ГРУ Сергеем Скрипалем в Солсбери в 2018 году. По версии британских властей, Сергеев «оказывал помощь в подготовке и использовании химического оружия “Новичок” в Солсбери 4 марта 2018 года и выполнял координирующую роль в Лондоне в выходные дни, когда была совершена атака». Москва категорически отвергает утверждения о ее причастности к инциденту.
Рестрикции против компаний
Великобритания ввела санкции против конструкторского бюро «Навис», компаний «Зенит финанс» и «Элесар-групп».
Также британские власти внесли в санкционный список фирмы из Казахстана, Китая, Узбекистана и Эстонии из-за якобы поддержки спецоперации.
Санкции против высокопоставленных лиц
Великобритания ввела санкции против бывшего президента Южной Осетии Анатолия Бибилова.