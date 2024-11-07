Что известно о новых британских санкциях против России

Великобритания ввела рестрикции в отношении «офицера ГРУ высокого ранга» Дениса Сергеева, которого обвиняет в причастности к инциденту с бывшим полковником ГРУ Сергеем Скрипалем в Солсбери в 2018 году. По версии британских властей, Сергеев «оказывал помощь в подготовке и использовании химического оружия “Новичок” в Солсбери 4 марта 2018 года и выполнял координирующую роль в Лондоне в выходные дни, когда была совершена атака». Москва категорически отвергает утверждения о ее причастности к инциденту.