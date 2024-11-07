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Песков рассказал о готовящемся выступлении Путина на Валдайском форуме

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Выступление Владимира Путина на заседании клуба «Валдай» будет мировоззренческим, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Источник: РИА "Новости"

«На Валдайском форуме обычно выступление главы государства носит концептуальный характер, мировоззренческий характер. Будет и на этот раз очень интересное выступление, глубокое», — сказал представитель Кремля.

Путин в четверг, 7 ноября, примет участие в пленарной сессии XXI Ежегодного заседания международного дискуссионного клуба «Валдай». В этом году встреча проходит в Сочи с 4 по 7 ноября на тему «Прочный мир — на какой основе? Всеобщая безопасность и равные возможности для развития в XXI веке».

В 2023-м Путин в своей речи обозначил шесть принципов, к которым стремится Россия и к соблюдению которых призывает остальные страны: открытость мира, его многообразие, максимальная представительность, всеобщая безопасность, справедливость для всех и равноправие.

Международный дискуссионный клуб «Валдай» — объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений.

Путин Владимир
Песков Дмитрий