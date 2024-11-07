Песков рассказал о готовящемся выступлении Путина на Валдайском форуме

Путин в четверг, 7 ноября, примет участие в пленарной сессии XXI Ежегодного заседания международного дискуссионного клуба «Валдай». В этом году встреча проходит в Сочи с 4 по 7 ноября на тему «Прочный мир — на какой основе? Всеобщая безопасность и равные возможности для развития в XXI веке».