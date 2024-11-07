WP: победа Трампа на выборах усложняет внешнюю политику Байдена

Как пишет издание, администрация Байдена сталкивается со сложными дипломатическими задачами и угрозой эскалации на Ближнем Востоке, Украине и в других местах. За оставшиеся 10 недель его пребывания на посту президента иностранным лидерам придется решить, согласиться ли с его внешнеполитическими рекомендациями или ждать прихода к власти Трампа, отмечает газета. Чиновники администрации Байдена признают, что у них уже значительно меньше влияния на другие страны и лишь ограниченные возможности принимать политические решения, которые могут остаться в силе после инаугурации нового президента США в январе, пишет The Washington Post.
По сведениям ее источника, ключевые чиновники администрации Байдена планируют на этой неделе связаться по телефону с зарубежными коллегами, чтобы попытаться оценить, какая международная работа может быть возможна в ближайшие месяцы.
Голосование на выборах в США завершилось утром 6 ноября по московскому времени. Официально итоги еще не подведены, но, по данным американских СМИ, Трамп уже набрал около 300 голосов выборщиков при необходимых 270. Сам он уже объявил себя 47-м президентом США. Кандидат от правящей Демократической партии Камала Харрис признала свое поражение и назвала республиканца избранным президентом.