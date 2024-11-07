WP: победа Трампа на выборах усложняет внешнюю политику Байдена

Как пишет издание, администрация Байдена сталкивается со сложными дипломатическими задачами и угрозой эскалации на Ближнем Востоке, Украине и в других местах. За оставшиеся 10 недель его пребывания на посту президента иностранным лидерам придется решить, согласиться ли с его внешнеполитическими рекомендациями или ждать прихода к власти Трампа, отмечает газета. Чиновники администрации Байдена признают, что у них уже значительно меньше влияния на другие страны и лишь ограниченные возможности принимать политические решения, которые могут остаться в силе после инаугурации нового президента США в январе, пишет The Washington Post.