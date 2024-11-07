Лукашенко допустил, что Европа может стать главным соперником для США

Президент Беларуси Александр Лукашенко 7 ноября, в четверг, на третьем чемпионате по колке дров среди журналистов допустил, что Европа может стать главным соперником для США, пишет БелТА.
Президент обратил внимание на то, что мир жутко меняется, подчеркнув, что завтра может быть совсем другая ситуация.
— Не Китай может стать главным соперником для Америки, а европейцы, — заявил Александр Лукашенко.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко высказался про итоги выборов в США: «Трамп, конечно, это мощь».
Кроме того, Лукашенко оценил поражение Харрис в США: «Камала героическая женщина, ей не надо плакать».
Также глава государства поздравил Трампа с победой на выборах президента США, сказав о его личном подвиге: «Метких политических решений, которые сделают Америку снова великой».
Тем временем президент сказал, что Беларусь выдвинет Трампа на Нобелевскую премию, если он сможет прекратить войны.