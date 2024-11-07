В Казахстане судебную власть подвергнут реформированию

Кассация (лат. cassatio «отмена, уничтожение» — Sputnik) — это проверка вышестоящими судами законности постановлений суда, вступивших в законную силу. Если кассационный суд по итогам рассмотрения жалобы примет решение направить дело на новое рассмотрение, он даст нижестоящему суду указание о том, как нужно применять нормы материального и процессуального права, на что обратить внимание, что установить дополнительно и прочее. Такие указания являются обязательными для суда, который будет повторно рассматривать дело.