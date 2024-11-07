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В Казахстане судебную власть подвергнут реформированию

В казахстанском законодательстве реабилитировано и возрождено понятие «кассационое производство».

АСТАНА, 7 ноя — Sputnik. Сенат Казахстана одобрил в двух чтениях закон по вопросам реформирования судебной системы и совершенствования процессуального законодательства. Основные новации закона изложила пресс-служба Верховного Суда Республики Казахстан.

С 1 июля 2025 года вводится сплошная кассация по гражданским и уголовным делам. Стадия предварительного рассмотрения в кассационной инстанции будет исключена. Граждане будут подавать не ходатайство о пересмотре судебных актов, а кассационную жалобу.

Кассация (лат. cassatio «отмена, уничтожение» — Sputnik) — это проверка вышестоящими судами законности постановлений суда, вступивших в законную силу. Если кассационный суд по итогам рассмотрения жалобы примет решение направить дело на новое рассмотрение, он даст нижестоящему суду указание о том, как нужно применять нормы материального и процессуального права, на что обратить внимание, что установить дополнительно и прочее. Такие указания являются обязательными для суда, который будет повторно рассматривать дело.

Вводятся единые правила кассационного пересмотра по всем видам судопроизводств. По аналогии с административными делами сроки рассмотрения уголовных и гражданских дел в кассационной инстанции будут осуществляться в разумные сроки, но не более шести месяцев.

Для расширения доступа в кассационную инстанцию с 1 июля 2027 года будут исключены ограничения по спорам, связанным с имущественными интересами физических лиц при сумме иска менее 2 тыс.

Судебные акты по административным делам будут вступать в законную силу после их апелляционного обжалования.

По аналогии с гражданскими делами с 1 марта 2025 года будет внедрена экстерриториальная подсудность по административным делам по выбору истца, где ответчиком является административный орган. Что также эффективно повлияет на деятельность государственных органов.

В связи с созданием самостоятельных кассационных судов измениться и роль Верховного Суда. Его основным предназначением станет изучение и обобщение судебной практики, а также вопросы соблюдения законности при отправлении правосудия.