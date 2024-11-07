65 тысяч пенсионеров Башкирии получают доплату за детей.

Более 65 тысяч жителей Башкирии получают пенсию в повышенном размере за воспитание детей, сообщили в пресс-службе отделения Социального фонда по региону.
Напомним, пенсионеры, на чьем иждивении находятся несовершеннолетние дети или дети-студенты, вправе рассчитывать на повышенную фиксированную выплату.
«Родителям-пенсионерам такая надбавка назначается до совершеннолетия детей независимо от факта учебы и иждивения. Родителям студентов — на время очного обучения детей, но не более, чем до достижения ими 23 лет», — пояснили в Социальном фонде.
Иждивенцами могут считаться братья, сестры, внуки и правнуки до 18 лет либо от 18 до 23 лет, обучающиеся очно. Важный момент — у них нет трудоспособных родителей. Кроме того, они должны находиться на полном обеспечении того, кто обратился за установлением надбавки к пенсии.
«Доплата назначается за каждого иждивенца, но не более, чем за трех, в размере ⅓ от величины фиксированной выплаты, которая есть в составе каждой страховой пенсии. В этом году размер фиксированной выплаты составляет 8 134 рубля. Так, за одного иждивенца доплачивается 2 711 рубля, за двух — 5 423 рубля, за трех и более соответственно — 8 134 рубля. За одного и того же ребенка пенсия может быть повышена обоим родителям-пенсионерам», — добавили в пресс-службе отделения СФР по Башкирии.
Подать заявление для назначения повышенной фиксированной выплаты можно на портале госуслуг, в МФЦ или в любом отделении Социального фонда.
Как сообщал Башинформ, законопроект Башкирии о пенсионном возрасте для женщин рассмотрят в Госдуме. Документ предусматривает для женщин — государственных и муниципальных служащих, право назначения страховой пенсии по старости по достижении не 63, а 60 лет.