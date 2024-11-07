65 тысяч пенсионеров Башкирии получают доплату за детей.

«Доплата назначается за каждого иждивенца, но не более, чем за трех, в размере ⅓ от величины фиксированной выплаты, которая есть в составе каждой страховой пенсии. В этом году размер фиксированной выплаты составляет 8 134 рубля. Так, за одного иждивенца доплачивается 2 711 рубля, за двух — 5 423 рубля, за трех и более соответственно — 8 134 рубля. За одного и того же ребенка пенсия может быть повышена обоим родителям-пенсионерам», — добавили в пресс-службе отделения СФР по Башкирии.