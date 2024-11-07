Сенаторы одобрили ужесточение миграционной политики

Повестка пленарного заседания включала 22 вопроса. Ключевым, по мнению, парламентария, стало выступление министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко с актуальным и содержательным докладом в ходе «Правительственного часа». Он рассказал об основных результатах реализации национального проекта «Здравоохранение» и о задачах нового нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», а также ответил на многочисленные вопросы сенаторов.
В ходе заседания был ратифицирован Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР, а также рассмотрен ряд правительственных и депутатских законодательных инициатив. В частности, уточнен перечень сведений, составляющих кредитные истории граждан и порядок контроля продукции растительного происхождения, ввозимой в Россию из иностранных государств, одобрены поправки в Трудовой кодекс, касающиеся развития института наставничества.
Сенаторы поддержали введение дополнительной защиты трудовых прав граждан с ограниченными возможностями здоровья — усилена административная ответственность (размер штрафа) за неисполнение работодателем обязанности по выполнению квоты при приеме на работу инвалидов. За указанные правонарушения теперь будут нести ответственность также индивидуальные предприниматели и юридические лица. Для них устанавливается административное наказание в виде штрафа в размере от 30 до 50 тысяч рублей и от 50 до 100 тысяч рублей соответственно.
— Реализация закона позволит повысить эффективность механизмов обеспечения трудовых прав граждан с инвалидностью, уровень их занятости, будет способствовать формированию более ответственного подхода работодателей к их трудоустройству, — подчеркнул сенатор Лукин.
Членами Совета Федерации были единогласно поддержаны законопроекты, усиливающие ответственность за нарушения в миграционной сфере. Это пакет законов, внесенных депутатами Государственной Думы, а также изменения в Уголовный кодекс РФ в части ужесточения наказания за организацию незаконной миграции.
В частности, один из законов относит организацию незаконной миграции, совершенную организованной группой, к особо тяжким преступлениям. Предусматривается наказание в виде лишения свободы сроком от 8 до 15 лет и штрафа от 3 млн до 5 млн руб.
С трех до пяти лет лишения свободы увеличен срок максимального наказания за фиктивную регистрацию и постановку на учет иностранных граждан.
Как тяжкое преступление будет квалифицироваться подделка документов, совершенная по предварительному сговору организованной группой или же в целях совершения другого преступления.
По словам Сергея Лукина, с начала текущего года число иностранных граждан, находящихся в России нелегально, выросло почти на 40%. Принятие данных законов своевременно и актуально, так как поможет повысить эффективность борьбы с незаконной миграцией, защитить интересы граждан России и обеспечить безопасность страны.