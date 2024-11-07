Сенаторы одобрили ужесточение миграционной политики

Сенаторы поддержали введение дополнительной защиты трудовых прав граждан с ограниченными возможностями здоровья — усилена административная ответственность (размер штрафа) за неисполнение работодателем обязанности по выполнению квоты при приеме на работу инвалидов. За указанные правонарушения теперь будут нести ответственность также индивидуальные предприниматели и юридические лица. Для них устанавливается административное наказание в виде штрафа в размере от 30 до 50 тысяч рублей и от 50 до 100 тысяч рублей соответственно.