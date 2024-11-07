Песков допустил разговор Путина и Трампа до инаугурации

Перед этим, 6 ноября, отвечая на вопрос журналистов о том, будет ли Путин поздравлять избранного американцами главу государства, Песков ответил, что пока не знает об этом. При этом пресс-секретарь президента призвал не забывать информацию о том, что речь идет о недружественной стране, которая прямо и косвенно вовлечена в войну против России.