Песков допустил разговор Путина и Трампа до инаугурации

«Не исключено. Он же говорил, что он будет звонить Путину до инаугурации. Есть его слова», — напомнил пресс-секретарь президента.
Песков указал, что пока не известно, будет ли американская сторона приглашать РФ на инаугурацию. Он также сообщил, что никто из МИД РФ или администрации президента не связывался с штабом Трампа после выборов в США.
Ранее в этот день Песков опроверг появившиеся сообщения о том, что российский лидер якобы «через знакомых» поздравил Трампа с победой на президентских выборах.
Перед этим, 6 ноября, отвечая на вопрос журналистов о том, будет ли Путин поздравлять избранного американцами главу государства, Песков ответил, что пока не знает об этом. При этом пресс-секретарь президента призвал не забывать информацию о том, что речь идет о недружественной стране, которая прямо и косвенно вовлечена в войну против России.
Выборы 47-го президента США состоялись 5 ноября. В общенародном голосовании Трамп получил 51% голосов, а кандидат от демократов Камала Харрис — 47,4%. Позже политик, выступая перед сторонниками, назвал себя 47-м президентом США и заявил, что своей целью на посту главы государства считает прекращение военных конфликтов в мире.