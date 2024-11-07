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Беларусь отметила 107-ю годовщину Октябрьской революции — видео

Беларусь 7 ноября отмечает общереспубликанский праздник — День Октябрьской революции. Большой митинг с возложением цветов прошел в Минске. Как это было, смотрите на видео Sputnik.

Источник: Sputnik.by

Мероприятие состоялось на площади Независимости. Тысячи людей, представляющих трудовые коллективы, профсоюзы, депутатский и дипломатический корпусы, иностранные гости из России и Венесуэлы возложили цветы к памятнику Владимира Ленина.

Первый секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Беларуси Сергей Сыранков отметил, что 107 лет назад произошло «величайшее из всех событий в истории».

«Великая Октябрьская социалистическая революция стала переломным событием не только в жизни нашего Отечества, но и всего человечества. Впервые в истории всего мира власть перешла от узкой элитарной группы к партии большевиков», — сказал он.

По его словам, роль большевиков для белорусского народа имеет большое значение, поскольку они поставили перед собой задачу социального и национального освобождения всех жителей белорусского края от польских панов и царских помещиков.

По сложившейся традиции в конце митинга КПБ вручила партийные удостоверения новым членам партии.

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