Беларусь отметила 107-ю годовщину Октябрьской революции — видео

Мероприятие состоялось на площади Независимости. Тысячи людей, представляющих трудовые коллективы, профсоюзы, депутатский и дипломатический корпусы, иностранные гости из России и Венесуэлы возложили цветы к памятнику Владимира Ленина.
Первый секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Беларуси Сергей Сыранков отметил, что 107 лет назад произошло «величайшее из всех событий в истории».
«Великая Октябрьская социалистическая революция стала переломным событием не только в жизни нашего Отечества, но и всего человечества. Впервые в истории всего мира власть перешла от узкой элитарной группы к партии большевиков», — сказал он.
По его словам, роль большевиков для белорусского народа имеет большое значение, поскольку они поставили перед собой задачу социального и национального освобождения всех жителей белорусского края от польских панов и царских помещиков.
По сложившейся традиции в конце митинга КПБ вручила партийные удостоверения новым членам партии.