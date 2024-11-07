Кремль назвал абстрактной публикацию WSJ о плане Трампа по Украине

Трамп не раз заявлял, что способен в течение 24 часов остановить боевые действия между Россией и Украиной в случае своей победы на выборах в США, но не приводил подробностей. По мнению Пескова, у Соединенных Штатов есть возможность изменить подход к конфликту и поспособствовать его завершению, но будет ли это сделано, можно оценить после инаугурации американского президента в январе. В комитете Верховной рады Украины по вопросам внешней политики считают, что обещания республиканца не стоит воспринимать всерьез, об урегулировании он начнет думать «только завтра».