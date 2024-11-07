Кремль назвал абстрактной публикацию WSJ о плане Трампа по Украине

Публикация The Wall Street Journal о том, что команда Дональда Трампа обсуждает план завершения конфликта между Россией и Украиной, носит абстрактный характер, там все обезличено, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает ТАСС.
«Это похоже на план The Wall Street Journal по Украине», — сказал он.
В статье говорилось, что предложение советников Трампа предусматривает в том числе заморозку линии фронта и установку демилитаризованной зоны протяженностью 800 миль (около 1,3 тыс. км). Предполагалось, что охраной этой зоны будут заниматься не американские военные, миротворцы ООН или какой-либо другой финансируемой США международной организации.
Также, по данным WSJ, США должны добиться того, чтобы Украина отказалась от стремления в НАТО минимум на 20 лет в обмен на продолжение поставок американского оружия.
О возможности заморозки конфликта и создания демилитаризованной зоны в сентябре говорил и Джей Ди Вэнс, которого Трамп выбрал своим вице-президентом. Помимо того, летом советники Трампа Кит Келлог и Фред Флейтц представили ему план урегулирования, в котором предлагается давать Киеву больше вооружений только при условии начала мирных переговоров. При этом в ходе них стороны должны договориться о прекращении огня на основе «преобладающих линий фронта».
Трамп не раз заявлял, что способен в течение 24 часов остановить боевые действия между Россией и Украиной в случае своей победы на выборах в США, но не приводил подробностей. По мнению Пескова, у Соединенных Штатов есть возможность изменить подход к конфликту и поспособствовать его завершению, но будет ли это сделано, можно оценить после инаугурации американского президента в январе. В комитете Верховной рады Украины по вопросам внешней политики считают, что обещания республиканца не стоит воспринимать всерьез, об урегулировании он начнет думать «только завтра».