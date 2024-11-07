Ричмонд
+21°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Кремль назвал абстрактной публикацию WSJ о плане Трампа по Украине

Советники Трампа предлагают создать демилитаризованную зону и отложить вступление Украины в НАТО на 20 лет в обмен на продолжение поставок оружия, писала газета. Песков заявил, что «это похоже на план The Wall Street Journal».

Источник: AP 2024

Публикация The Wall Street Journal о том, что команда Дональда Трампа обсуждает план завершения конфликта между Россией и Украиной, носит абстрактный характер, там все обезличено, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Это похоже на план The Wall Street Journal по Украине», — сказал он.

В статье говорилось, что предложение советников Трампа предусматривает в том числе заморозку линии фронта и установку демилитаризованной зоны протяженностью 800 миль (около 1,3 тыс. км). Предполагалось, что охраной этой зоны будут заниматься не американские военные, миротворцы ООН или какой-либо другой финансируемой США международной организации.

Также, по данным WSJ, США должны добиться того, чтобы Украина отказалась от стремления в НАТО минимум на 20 лет в обмен на продолжение поставок американского оружия.

О возможности заморозки конфликта и создания демилитаризованной зоны в сентябре говорил и Джей Ди Вэнс, которого Трамп выбрал своим вице-президентом. Помимо того, летом советники Трампа Кит Келлог и Фред Флейтц представили ему план урегулирования, в котором предлагается давать Киеву больше вооружений только при условии начала мирных переговоров. При этом в ходе них стороны должны договориться о прекращении огня на основе «преобладающих линий фронта».

Трамп не раз заявлял, что способен в течение 24 часов остановить боевые действия между Россией и Украиной в случае своей победы на выборах в США, но не приводил подробностей. По мнению Пескова, у Соединенных Штатов есть возможность изменить подход к конфликту и поспособствовать его завершению, но будет ли это сделано, можно оценить после инаугурации американского президента в январе. В комитете Верховной рады Украины по вопросам внешней политики считают, что обещания республиканца не стоит воспринимать всерьез, об урегулировании он начнет думать «только завтра».

Песков Дмитрий
Трамп Дональд