«Главное — завоевать доверие земляков»: Что сказал врио губернатора Ростовской области во время официального представления

— Уважаемые земляки, коллеги, друзья. Сегодня очень важный день в моей жизни. 33 года назад, уезжая в 17 лет поступать в московский университет, я не предполагал, что через столько лет вернусь на родную землю руководителем региона. Для меня это очень большая честь и не менее большая ответственность. Я благодарен президенту за такое решение. Моя задача — не подвести, оправдать доверие. Главное — завоевать доверие земляков, ростовчан.