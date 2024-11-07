«Главное — завоевать доверие земляков»: Что сказал врио губернатора Ростовской области во время официального представления

В донском правительстве 7 ноября прошло официальное представление временно исполняющего обязанности губернатора. Юрий Слюсарь выступил с речью перед представителями власти и общественности.
— Уважаемые земляки, коллеги, друзья. Сегодня очень важный день в моей жизни. 33 года назад, уезжая в 17 лет поступать в московский университет, я не предполагал, что через столько лет вернусь на родную землю руководителем региона. Для меня это очень большая честь и не менее большая ответственность. Я благодарен президенту за такое решение. Моя задача — не подвести, оправдать доверие. Главное — завоевать доверие земляков, ростовчан.
Юрий Слюсарь выступил с речью. Игорь ГОШЕВ.
Юрий Слюсарь поблагодарил Василия Голубева за плодотворный труд. Он считает, что сейчас основная задача — развитие большого потенциала Ростовской области. По его словам, приоритетами в работе будут интересы жителей.
В конце речи Юрий Слюсарь назвал донскую землю уникальным регионом.
— Я был в большом количестве российских регионов. Но я всегда был убежден, что донская земля — уникальный регион не только по месторасположению, культуре, климату и традициям. Она уникальна еще и тем, что существует особый ростовский дух. Мы должны эту уникальность осознавать и развивать. Это наша сила и большое преимущество.
Напомним, Ростовскую область в течение 14 лет возглавлял Василий Голубев. 4 ноября 2024 экс-губернатор объявил об отставке. Указом президента временно исполняющим обязанности главы региона назначен Юрий Слюсарь. С 2025 года он занимал пост президента публичного акционерного общества «Объединенная авиастроительная корпорация», а с 2017 года — еще и президента ПАО «Корпорация “Иркут”.