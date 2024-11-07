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Лукашенко: Европа может стать основным соперником США

Ситуация в мире может измениться, считает глава государства, и не Китай может стать соперником США.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 7 ноя — Sputnik. Европа может стать основным соперником Соединенных Штатов Америки, об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко, передает в четверг пресс-служба белорусского лидера.

Глава государства отметил, что современный мир подвергся изменениям, и «пальму первенства» в соперничестве с США у Китая могут перехватить другие.

«Мир жутко меняется, завтра будет совсем другая ситуация. Не Китай может стать главным соперником для Америки, а европейцы».

сказал президент журналистам во время третьего чемпионата по колке дров среди СМИ.

Дональд Трамп, уже выигрывавший президентские выборы в 2016 году, снова одержал победу 5 ноября 2024-го, став первым политиком с XIX века, который вернулся в Белый дом после четырехлетнего перерыва.

Его соперница Камала Харрис уже признала свое поражение, а действующий президент Джо Байден поздравил Трампа с победой.

Инаугурация 47-го президента США пройдет 20 января.

Лукашенко Александр
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