Лукашенко: Европа может стать основным соперником США

МИНСК, 7 ноя — Sputnik. Европа может стать основным соперником Соединенных Штатов Америки, об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко, передает в четверг пресс-служба белорусского лидера.
Глава государства отметил, что современный мир подвергся изменениям, и «пальму первенства» в соперничестве с США у Китая могут перехватить другие.
«Мир жутко меняется, завтра будет совсем другая ситуация. Не Китай может стать главным соперником для Америки, а европейцы».
Дональд Трамп, уже выигрывавший президентские выборы в 2016 году, снова одержал победу 5 ноября 2024-го, став первым политиком с XIX века, который вернулся в Белый дом после четырехлетнего перерыва.
Его соперница Камала Харрис уже признала свое поражение, а действующий президент Джо Байден поздравил Трампа с победой.
Инаугурация 47-го президента США пройдет 20 января.