Foreign Affairs: как Украина превратилась в испытательный полигон и плацдарм для создания послевоенной Европы

Но в дипломатическом плане у них иная проблема. Любая страна, которая не поддерживает Украину и не накладывает санкции на Москву, может обратиться к Владимиру Путину с дипломатическими планами по прекращению конфликта. Но если она займет нейтральную или пророссийскую позицию, ей будет трудно привлечь Украину на свою сторону. Будь то пророссийская, проукраинская или какая-то нейтральная сторона, ни один актор — страна, группа стран или международный институт — не обладает достаточной силой, чтобы навязать Москве или Киеву прекращение огня на Украине, не говоря уже о перемирии или урегулировании путем переговоров. Но при этом никто не хочет, чтобы его считали стороной, не пытающейся выступить в качестве посредника.