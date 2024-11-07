Молдавские социалисты готовы проводить протесты из-за итогов выборов

«Выборы президента, проведенные в этом году, не могут быть признаны свободными и прозрачными. Наши представители сообщили о сотнях нарушений, мы подали в ЦИК десятки обращений, которые опровергают демократический характер выборов. Мы будем использовать все способы для защиты голосов граждан, в том числе и мирные протесты», — заявил Додон на брифинге.