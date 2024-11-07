Молдавские социалисты готовы проводить протесты из-за итогов выборов

КИШИНЕВ, 7 ноя — РИА Новости. Молдавская партия социалистов готова использовать все законные методы для защиты голосов граждан на выборах, в том числе и мирные протесты, заявил на брифинге в четверг лидер Соцпартии, экс-президент Игорь Додон.
«Выборы президента, проведенные в этом году, не могут быть признаны свободными и прозрачными. Наши представители сообщили о сотнях нарушений, мы подали в ЦИК десятки обращений, которые опровергают демократический характер выборов. Мы будем использовать все способы для защиты голосов граждан, в том числе и мирные протесты», — заявил Додон на брифинге.
По его словам, защищать голоса потребуется и на запланированных на лето следующего года парламентских выборах, иначе избавиться от правления партии «Действие и солидарность» не получится. Додон добавил, что социалисты в ближайшее время выразят свою позицию по поводу голосования граждан, проживающих за пределами страны, поскольку они часто оказывают решающее влияние на исход выборов.
В Молдавии в воскресенье прошел второй тур президентских выборов, главу республики выбирали на четыре года. За победу боролись прозападный президент страны Майя Санду и экс-генпрокурор, уволенный режимом Санду, выходец из Гагаузии, кандидат от оппозиционной Партии социалистов Александр Стояногло. После обработки 100% протоколов Санду, которую поддерживает прозападная партия «Действие и солидарность», набрала 55,33% голосов, Стояногло — 44,67% голосов. В то же время после обработки 100% протоколов с избирательных участков внутри страны во втором туре выборов Стояногло набрал 51,19%, а Санду — 48,81%.
О своем намерении опротестовать результаты выборов заявили в Соцпартии и в блоке «Победа».