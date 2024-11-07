Молдова укрепит национальную систему предупреждения и борьбы с отмыванием денег

КИШИНЕВ, 7 ноя — Sputnik. Правительство Молдовы на своем заседании в среду одобрило поправки, направленные на совершенствование национального законодательства в области предупреждения и борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.
Поправки призваны, среди прочего, укрепить национальную систему предупреждения и борьбы с отмыванием денег путем расширения категории субъектов, представляющих отчетность, внедрять более эффективный механизм предоставления, проверки и регистрации информации о бенефициарной собственности как юридических лиц, так и трастов.
Кроме того, изменяется механизм уголовной ответственности за непредставление обновленных данных о бенефициарной собственности, а также за представление недостоверных, неполных или неверных данных для регистрации юридических лиц и трастов.
Так, Кодекс о правонарушениях дополнен статьей 2634 Представление недостоверных, неполных или неправильных сведений для государственной регистрации. За совершение данного правонарушения физическое лицо будет оштрафовано на сумму от 300 до 800 условных единиц (от 15 000 до 40 000 леев), а юридическое лицо — на сумму от 1 000 до 1 500 условных единиц (от 50 000 до 75 000 леев).
Законопроект подкрепит стремление страны соответствовать международным стандартам финансовой безопасности, уточнили в Минюсте. В его текст включены рекомендации Генерального директората Европейской комиссии по финансовой стабильности и финансовым услугам (DG FISMA), направленные на поддержку заявки нашей страны на присоединение к Единой зоне европлатежей (SEPA), что облегчит банковские переводы в евро на территории Европейского союза.