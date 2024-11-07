Молдова укрепит национальную систему предупреждения и борьбы с отмыванием денег

Так, Кодекс о правонарушениях дополнен статьей 2634 Представление недостоверных, неполных или неправильных сведений для государственной регистрации. За совершение данного правонарушения физическое лицо будет оштрафовано на сумму от 300 до 800 условных единиц (от 15 000 до 40 000 леев), а юридическое лицо — на сумму от 1 000 до 1 500 условных единиц (от 50 000 до 75 000 леев).