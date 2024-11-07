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В правительстве Омской области покинул свой пост главный юрист

Руководитель Главного государственно-правового управления Антон Банников ушел в отставку.

Источник: Комсомольская правда

В составе Главного государственно-правового управления регионального правительства произошли изменения. С сайта ведомства исчезла фамилия его прежнего руководителя Антона Банникова.

Как сообщили «Коммерческие вести», 1 ноября у Банникова истек контракт, и ему его не продлили. По чьей инициативе бывший глава ведомства больше не работает в правительстве, не сообщается. Обязанности руководителя Главного государственно-правового управления исполняет сейчас заместитель руководителя и начальник управления законопроектных работ и правовой экспертизы Александр Чуклин.

На пост управления Антон Банников был назначен еще в 2015 году тогдашним губернатором Виктором Назаровым.