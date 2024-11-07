Совфед рекомендовал Правительству РФ рассмотреть проекты Свердловской области

Совет федерации рекомендует Правительству РФ при формировании проекта бюджета на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов включить строительство нового комплекса зданий для Уральского научно-исследовательского института охраны материнства и младенчества (НИИ ОММ) в Екатеринбурге в перечень госпрограммы «Строительство». Документ также предлагает кабмину рассмотреть вопрос о включении в госпрограмму реконструкцию очистных и водопроводных сетей в Кушвинском районе, включить строительство наземного метро в Екатеринбурге (Екатеринбургское центральное пассажирское кольцо, ЕЦПК) в федеральный проект «Развитие общественного транспорта», а также вновь обсудить создание транспортного коридора «Екатеринбург — арктические порты Ямала».