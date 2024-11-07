Запретит ли Трамп наносить удары по Крыму — мнение депутата Госдумы

«Думаю, вряд ли это возможно. Трамп пока свою позицию в отношении Крыма никак не обозначил. Но именно в период его первого президентства США ввели дополнительные санкции против России за Крым, а Пентагон начал поставки Украине летального вооружения — крупнокалиберных снайперских винтовок, боеприпасов и противотанковых ракетных комплексов Javelin».
Депутат Госдумы также подчеркнул, что судьба специальной военной операции зависит не от Белого дома и хозяина Овального кабинета, а от российских Вооруженных сил, которые добиваются успеха на поле боя и теснят врага в Донбассе.
Ивлев также прокомментировал появившиеся в СМИ сообщения о том, что советники Трампа разрабатывают план, предусматривающий заморозку конфликта, создание демилитаризованной зоны и обязательство Украины не вступать в НАТО как минимум в течение 20 лет.
Парламентарий усомнился в том, что российское руководство согласится на такие условия, поскольку этот вариант не гарантирует обеспечение безопасности нашей страны.
5 ноября в США прошли очередные всеобщие выборы. Американцы избирали президента, треть сената и всю палату представителей Конгресса США, а также губернаторов 11 штатов и двух территорий. На пост главы государства баллотировались экс-президент Дональд Трамп и действующий вице-президент Камала Харрис.
Трамп набрал 295 голосов выборщиков при необходимых 270. Сам он уже объявил себя 47-м президентом США. Процедура инаугурации нового президента должна состояться 20 января.