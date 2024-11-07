Запретит ли Трамп наносить удары по Крыму — мнение депутата Госдумы

«Думаю, вряд ли это возможно. Трамп пока свою позицию в отношении Крыма никак не обозначил. Но именно в период его первого президентства США ввели дополнительные санкции против России за Крым, а Пентагон начал поставки Украине летального вооружения — крупнокалиберных снайперских винтовок, боеприпасов и противотанковых ракетных комплексов Javelin».