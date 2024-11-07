Социалисты призвали к более широкой консолидации общества и политических сил

«Мы знаем, что вы готовите те же насильственные и диктаторские процедуры, к которым с вашей лёгкой руки мы уже привыкли: маски-шоу, посредством которых вы хотите ударить по ПСРМ, по другим партиям и по людям, чьё мнение отличается от вашего. Мы готовы к этой новой волне политического давления и использования инструментов прокуратуры и юстиции, политически подконтрольных PAS».