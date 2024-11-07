Социалисты призвали к более широкой консолидации общества и политических сил

КИШИНЕВ, 7 ноя — Sputnik. Правящий режим готовит новые диктаторские процедуры против инакомыслящих и оппозиции, в том числе против Партии социалистов (ПСРМ), через полгода в Молдове предстоит решающая политическая борьба, заявили на брифинге в четверг представители ПСРМ.
«Мы знаем, что вы готовите те же насильственные и диктаторские процедуры, к которым с вашей лёгкой руки мы уже привыкли: маски-шоу, посредством которых вы хотите ударить по ПСРМ, по другим партиям и по людям, чьё мнение отличается от вашего. Мы готовы к этой новой волне политического давления и использования инструментов прокуратуры и юстиции, политически подконтрольных PAS».
Они призвали к более широкой консолидации общества и политических сил в предстоящий период, отметив, что президентские выборы этого года не могут считаться свободными и демократическими.
Лидер ПСРМ Игорь Додон заявил, что партия будет защищать стремление граждан к справедливости.
«Мы будем отстаивать голоса наших граждан и их стремление к справедливости всеми возможными законными способами, включая мирные акции протеста», — заявил Додон.
Социалисты провозгласили своей политической целью «хорошо жить дома и быть в хороших отношениях со всеми» и поблагодарили избирателей за оказанное доверие и за каждый голос, отданный за поддержанного ПСРМ кандидата Александра Стояногло.