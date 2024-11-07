«Выкинут Шольца». Лукашенко сделал прогноз о будущем Германии

Поздним вечером в среду Шольц заявил, что попросил президента страны Франка-Вальтера Штайнмайера об отставке министра финансов Кристиана Линднера, отметив, что он был вынужден так поступить, чтобы предотвратить ущерб стране. Среди причин своего решения уволить Линднера он назвал нежелание последнего в рамках планирования госбюджета на 2025 год одобрить одновременно и повышение расходов на поддержку Украины, и инвестирование в будущее ФРГ. Линднер в свою очередь обвинил Шольца в том, что тот потребовал приостановить действие законодательно утвержденного ограничения новых заимствований для госбюджета. Шольц в связи с расколом в коалиции намерен в начале 2025 года запросить вотум доверия у бундестага, что позволит провести досрочные выборы в Германии в марте.