«Выкинут Шольца». Лукашенко сделал прогноз о будущем Германии

МИНСК, 7 ноя — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Германия будет проводить более конструктивную политику по отношению к Минску, после того как там отстранят от должности федерального канцлера Олафа Шольца.
По его словам, в будущем Евросоюз начнет работать с Белоруссией и Россией. «Это когда-то произойдет, увидите. Вот сегодня Германия начала шататься. Выкинут этого Шольца с должности — и Германия образумится. Дешевый газ, дешевые энергоресурсы, ведущая экономика мира, чудо мировое — сегодня где они? Опустились ниже колен. Немцы не дураки, они заставят правительство работать как надо», — приводит слова Лукашенко госагентство Белта.
Поздним вечером в среду Шольц заявил, что попросил президента страны Франка-Вальтера Штайнмайера об отставке министра финансов Кристиана Линднера, отметив, что он был вынужден так поступить, чтобы предотвратить ущерб стране. Среди причин своего решения уволить Линднера он назвал нежелание последнего в рамках планирования госбюджета на 2025 год одобрить одновременно и повышение расходов на поддержку Украины, и инвестирование в будущее ФРГ. Линднер в свою очередь обвинил Шольца в том, что тот потребовал приостановить действие законодательно утвержденного ограничения новых заимствований для госбюджета. Шольц в связи с расколом в коалиции намерен в начале 2025 года запросить вотум доверия у бундестага, что позволит провести досрочные выборы в Германии в марте.