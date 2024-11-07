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Кубанские парламентарии поддержали 13 законопроектов

В Законодательном Собрании Краснодарского края состоялась 47-я внеочередная сессия. Депутаты приняли два постановления путём заочного голосования: «О положительных отзывах на проекты федеральных законов» и «Об отрицательных отзывах на проекты федеральных законов».

В рамках сессии было рассмотрено 18 законопроектов, 13 из которых были поддержаны. Среди одобренных документов: изменения в Градостроительный, Лесной и Земельный кодексы Российской Федерации; поправки в Кодекс РФ об административных правонарушениях; дополнения к законам о социальной поддержке детей-сирот, о бесплатной юридической помощи, о драгоценных металлах и драгоценных камнях, о ветеранах, о ветеринарии, об основных гарантиях прав ребёнка, о развитии малого и среднего предпринимательства, об аквакультуре, о безопасности гидротехнических сооружений, об особых экономических зонах.

Особенно важными стали изменения в законы о социальной поддержке детей-сирот и о бесплатной юридической помощи. Они закрепляют право на бесплатную юридическую помощь за лицами, потерявшими родителей в период обучения.

Также были одобрены изменения в статье 4.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Поправки увеличивают срок давности привлечения к ответственности за нарушения в области обращения с животными.

— На сегодняшней сессии был рассмотрен очередной пакет проектов федеральных законов. Многие из них актуальны и для Краснодарского края. По каждому из законопроектов после предварительного обсуждения в профильных комитетах принято обоснованное решение. Рассчитываем, что в ближайшей перспективе поддержанные нами проекты обретут статус законов и начнут работать на благо жителей России и Кубани, — прокомментировал принятые решения председатель ЗСК Юрий Бурлачко.

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