Кубанские парламентарии поддержали 13 законопроектов

В рамках сессии было рассмотрено 18 законопроектов, 13 из которых были поддержаны. Среди одобренных документов: изменения в Градостроительный, Лесной и Земельный кодексы Российской Федерации; поправки в Кодекс РФ об административных правонарушениях; дополнения к законам о социальной поддержке детей-сирот, о бесплатной юридической помощи, о драгоценных металлах и драгоценных камнях, о ветеранах, о ветеринарии, об основных гарантиях прав ребёнка, о развитии малого и среднего предпринимательства, об аквакультуре, о безопасности гидротехнических сооружений, об особых экономических зонах.