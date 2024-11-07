«Себя обмануть невозможно»: Алексей Лошкин рассказал, каким должен быть мэр Челябинска

— Принцип один, всегда и везде я его декларирую: работать нужно на совесть, — ответил Лошкин. — Совесть — это главный индикатор внутри человека. Можно сколько угодно говорить о правилах, но когда ты остаешься наедине с собой — себя обмануть невозможно. Поэтому выполняй свою работу по совести и как минимум сам себе ты всегда объяснишь, что это было не напрасно.