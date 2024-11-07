«Себя обмануть невозможно»: Алексей Лошкин рассказал, каким должен быть мэр Челябинска

В Челябинске идут выборы мэра. Перед комиссией в городской Думе 7 ноября выступают кандидаты. Очевидным фаворитом считается Алексей Лошкин — он уже временно исполняет полномочия главы Челябинска.
Для выступления перед комиссией Лошкин подготовил целую презентацию. В ней он подробно рассказал о нескольких аспектах, которые нужно развивать в Челябинске. Без вопросов не обошлось. Члены комиссии спросили у Лошкина, как он планирует выстраивать бюджетную политику.
Одно из предложений, которое озвучил Алексей Лошкин — повышение престижа муниципальной службы. Это касается не только сотрудников администраций, но и работников МУПов — из-за низкоконкурентных зарплат в организациях, обеспечивающих работу городского хозяйства, наблюдается острый дефицит кадров.
После выступления Алексей Лошкин вышел пообщаться с журналистами. У него спросили, каким принципом должен руководствоваться глава города.
— Принцип один, всегда и везде я его декларирую: работать нужно на совесть, — ответил Лошкин. — Совесть — это главный индикатор внутри человека. Можно сколько угодно говорить о правилах, но когда ты остаешься наедине с собой — себя обмануть невозможно. Поэтому выполняй свою работу по совести и как минимум сам себе ты всегда объяснишь, что это было не напрасно.
Впереди выступления еще 10 кандидатов — а всего их сегодня 23. Комиссия выберет от двух до пяти фаворитов, а победителя назовут 19 ноября на заседании городской Думы.