Пермские власти опровергли изучение песен SHAMANа в школах

ПЕРМЬ, 7 ноября, ФедералПресс. В пресс-службе мэрии Перми опровергли сообщения местных СМИ о том, что в школах начали изучать песни исполнителя Shaman (Ярослава Дронова). Ранее в публикациях местных изданий утверждалось, что учащиеся средних классов на уроках музыки знакомятся с творчеством певца, а особое внимание якобы уделяется композиции «Моя Россия».