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Пермские власти опровергли изучение песен SHAMANа в школах

ПЕРМЬ, 7 ноября, ФедералПресс. В пресс-службе мэрии Перми опровергли сообщения местных СМИ о том, что в школах начали изучать песни исполнителя Shaman (Ярослава Дронова). Ранее в публикациях местных изданий утверждалось, что учащиеся средних классов на уроках музыки знакомятся с творчеством певца, а особое внимание якобы уделяется композиции «Моя Россия».

Источник: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

«В рабочую программу по предмету “Музыка” песни этого исполнителя или других современных исполнителей не включаются — содержание модуля по современной музыкальной культуре формируется педагогами согласно методическим рекомендациям по реализации федеральных государственных образовательных стандартов», — пояснили в департаменте образования Перми.

В то же время в ведомстве предположили, что «возможно, речь идет об исполнении определенных произведений в рамках конкретных мероприятий».

В департаменте образования пояснили: содержание предмета «Музыка» определено федеральной образовательной программой начального общего образования и основного общего образования. Эта программа построена по модульному принципу. Один из модулей — современная музыкальная культура, где изучают современные обработки классической музыки, джаз, творчество одного или нескольких исполнителей современной музыки.

Напомним, в начале октября организаторы отменили концерт SHAMANa в Магнитогорске. В качестве объяснения указывались технические причины. Тем временем в Перми певец выступал уже несколько раз.

образование