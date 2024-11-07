Пермские власти опровергли изучение песен SHAMANа в школах

«В рабочую программу по предмету “Музыка” песни этого исполнителя или других современных исполнителей не включаются — содержание модуля по современной музыкальной культуре формируется педагогами согласно методическим рекомендациям по реализации федеральных государственных образовательных стандартов», — пояснили в департаменте образования Перми.
В то же время в ведомстве предположили, что «возможно, речь идет об исполнении определенных произведений в рамках конкретных мероприятий».
В департаменте образования пояснили: содержание предмета «Музыка» определено федеральной образовательной программой начального общего образования и основного общего образования. Эта программа построена по модульному принципу. Один из модулей — современная музыкальная культура, где изучают современные обработки классической музыки, джаз, творчество одного или нескольких исполнителей современной музыки.
Напомним, в начале октября организаторы отменили концерт SHAMANa в Магнитогорске. В качестве объяснения указывались технические причины. Тем временем в Перми певец выступал уже несколько раз.