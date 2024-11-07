Владимир Путин выступает на пленарном заседании клуба «Валдай». Трансляция

Форум проходит в Сочи с 4 ноября, сегодня его заключительный день работы. Основная тема XXI заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай»: «Прочный мир — на какой основе? Всеобщая безопасность и равные возможности для развития в XXI веке».
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, анонсируя речь Владимира Путина на Валдайском форуме, заявил, что она будет «мировоззренческой». «Обычно выступление главы государства носит концептуальный характер, мировоззренческий характер. Будет и на этот раз очень интересное выступление, глубокое», — сказал он.
Ранее представитель Кремля сообщал о работе Путина над текстом для выступления. Песков отмечал, что за появлением президента на площадке клуба «Валдай» всегда следит мировое сообщество: его речь разбирают на цитаты СМИ и анализируют политики.
В 2023 году Владимир Путин во время выступления на «Валдае» назвал принципы, которым следует Россия и к соблюдению которых призывает другие государства: открытость мира, его многообразие, максимальная представительность, всеобщая безопасность, справедливость для всех и равенство всех стран.
Международный дискуссионный клуб «Валдай» — площадка, которая действует с 2004 года. Она объединяет российских и международных экспертов. Члены клуба в процессе совместной работы находят эффективные решения задач в области экономики, политики, энергетики, безопасности.