Владимир Путин выступает на пленарном заседании клуба «Валдай». Трансляция

В 2023 году Владимир Путин во время выступления на «Валдае» назвал принципы, которым следует Россия и к соблюдению которых призывает другие государства: открытость мира, его многообразие, максимальная представительность, всеобщая безопасность, справедливость для всех и равенство всех стран.