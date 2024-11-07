МИД РФ назвал напряженной обстановку в Молдавии после выборов

«После завершения выборов обстановка в Молдавии остается напряженной. Оппозиция заявила о намерении опротестовать результаты. Усиливается антагонизм между властью и народом», — отметила дипломат.
Она обратила внимание, что в Молдавии действующего президента Майю Санду «окрестили “президентом диаспоры” и призвали проголосовавших за нее соотечественников за рубежом забрать ее к себе».
Дипломат обратила внимание, что «и без того изрядно пошатнувшееся доверие молдаван к власти еще больше подорвали многочисленные нарушения и махинации, которыми сопровождались избирательная кампания и голосование».
«Реальные результаты выборов и референдума показали, что Россию жители Молдавии считают не угрозой, а по-прежнему другом и надежным партнером. Ценим такое отношение и выступаем за развитие сотрудничества с народом Республики Молдова», — отметила официальный представитель российского дипведомства.