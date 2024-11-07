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МИД РФ назвал напряженной обстановку в Молдавии после выборов

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Антагонизм между властью и народом в Молдавии нарастает, после президентских выборов в республике наблюдается напряженная обстановка. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

Источник: РИА "Новости"

«После завершения выборов обстановка в Молдавии остается напряженной. Оппозиция заявила о намерении опротестовать результаты. Усиливается антагонизм между властью и народом», — отметила дипломат.

Она обратила внимание, что в Молдавии действующего президента Майю Санду «окрестили “президентом диаспоры” и призвали проголосовавших за нее соотечественников за рубежом забрать ее к себе».

Дипломат обратила внимание, что «и без того изрядно пошатнувшееся доверие молдаван к власти еще больше подорвали многочисленные нарушения и махинации, которыми сопровождались избирательная кампания и голосование».

«Реальные результаты выборов и референдума показали, что Россию жители Молдавии считают не угрозой, а по-прежнему другом и надежным партнером. Ценим такое отношение и выступаем за развитие сотрудничества с народом Республики Молдова», — отметила официальный представитель российского дипведомства.