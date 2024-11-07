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Axios назвал возможных кандидатов на посты в администрации Трампа

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Американский портал Axios назвал возможных претендентов на государственные посты в новой администрации выигравшего президентские выборы в США республиканца Дональда Трампа, среди них — конгрессвумен от Нью-Йорка Элиз Стефаник, экс-советник по национальной безопасности Роберт О’Брайен и конгрессмен от Флориды Майкл Уолтц.

Источник: AP 2024

«Бывший представитель госдепартамента Морган Ортагус также часто упоминается (в качестве претендента — ред.) на высокий пост в госдепартаменте или на ключевой пост в качестве посла. Республиканка от Нью-Йорка и конгрессвумен Элиз Стефаник — ведущий (претендент — ред.) на пост посла (постоянного представителя — ред.) США при ООН», — говорится в публикации со ссылкой на источники.

Кроме того, по информации собеседников портала, на пост главы ФБР может претендовать бывший советник по национальной безопасности Роберт О’Брайен, экс-представитель США по Ирану Брайан Хук также может получить пост в департаменте.

Дональд Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, занимающиеся подсчетом голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS.

Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его.

Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.

Трамп Дональд