Axios назвал возможных кандидатов на посты в администрации Трампа

«Бывший представитель госдепартамента Морган Ортагус также часто упоминается (в качестве претендента — ред.) на высокий пост в госдепартаменте или на ключевой пост в качестве посла. Республиканка от Нью-Йорка и конгрессвумен Элиз Стефаник — ведущий (претендент — ред.) на пост посла (постоянного представителя — ред.) США при ООН», — говорится в публикации со ссылкой на источники.