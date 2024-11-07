Полпред Артём Жога посетил «УралДронЗавод»

Об этом сообщает пресс-служба полпредства в УрФО.
FPV-дрон «Упырь» зарекомендовал себя наилучшим образом в ходе боевого применения на СВО. Он создан для ударов по противнику в глубине фронта, включая пресечение подвоза боеприпасов и уничтожения бронетехники на закрытых позициях. дрон. Активно применяется на всех направлениях специальной военной операции.
Артем Жога обсудил с представителями «УралДронЗавода» программу обмена опытом между уральскими и донецкими специалистами, а также необходимые меры поддержки производства, включая создание новых перспективных образцов. Отметим, что в настоящий момент предприятие занимается разработкой тяжелого дрона «Бердыш», в задачи которого входит поддержка штурмовых отрядов.
«Дрон “Упырь” родился здесь на Урале. За два года сделан гигантский скачок: от идеи и тестового образца — до серийного производства. FPV-дроны необходимы в большом количестве на передовой. Уверен, что производство “Упырей” будет развиваться», — отметил Артём Жога.
Как ранее сообщалось, в Верхней Пышме прошел первый форум «Патриоты Урала». Мероприятие состоялось по инициативе полпреда Президента в Уральском федеральном округе Артёма Жоги. Как сообщают организаторы, форум собрал более 500 человек из различных регионов УрФО. Гости обсудили вопросы, связанные с поддержкой участниковСВО и членов их семей.