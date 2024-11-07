Полпред Артём Жога посетил «УралДронЗавод»

«Дрон “Упырь” родился здесь на Урале. За два года сделан гигантский скачок: от идеи и тестового образца — до серийного производства. FPV-дроны необходимы в большом количестве на передовой. Уверен, что производство “Упырей” будет развиваться», — отметил Артём Жога.