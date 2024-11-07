В Белоруссии прокомментировали попытки Запада переписать историю

Он также сообщил, что политизация истории, ее фальсификация стали одним из инструментов деструктивного влияния на общественное мнение, дестабилизации внутриполитических процессов как в отдельных странах, так и в целых регионах. «Наглядный пример тому — Украина: на наших глазах размывание исторической и национальной самобытности, героизация различных проявлений фашизма и неонацизма привели к деформации сознания населения, а манипуляции историческими фактами способствовали девальвации моральных ценностей в обществе, разжиганию межнациональной и религиозной вражды», — отметил Вольфович.