Санду нельзя назвать легитимным президентом, заявили в Госдуме

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Депутат Госдумы Олег Матвейчев считает, что Майю Санду вряд ли можно назвать легитимным президентом Молдавии, так как на избирательных участках в Европе скорее всего были «вбросы и фальсификация».
Парламентарий считает, что избиратели, которые находятся на территории Европы, вряд ли могут «примешать полмиллиона человек». По его словам, ЦИК Молдавии насчитал в Европе гораздо больше голосов, чем граждан Молдавии там живет.
«Скорее всего, учитывая полную бесконтрольность на этих участках, были вбросы, фальсификации, которыми удалось добавить себе всего лишь 3%», — сказал он в ходе пресс-конференции.
Депутат отметил, что по всей Европе было открыто 234 участка, где могли проголосовать избиратели.
«Ни в глазах молдаван, ни в глазах всего мира. И даже, я думаю, в глазах Европейского союза эта победа не выглядит убедительно, победой не является. Санду вряд ли можно назвать легитимным президентом», — добавил парламентарий.
В Молдавии в воскресенье прошел второй тур президентских выборов, главу республики выбирали на четыре года. За победу боролись прозападный президент страны Майя Санду и экс-генпрокурор, уволенный режимом Санду, выходец из Гагаузии, кандидат от оппозиционной Партии социалистов Александр Стояногло. После обработки 100% протоколов Санду, которую поддерживает прозападная партия «Действие и солидарность», набрала 55,33% голосов, Стояногло — 44,67% голосов. В то же время после обработки 100% протоколов с избирательных участков внутри страны во втором туре выборов лидерство получил Стояногло с 51,19%, Санду набрала 48,81%.