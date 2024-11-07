Распад недееспособной коалиции Шольца вселяет в Европу надежду

Самой большой проблемой Германии, по мнению The Economist, стал глубокий и трудноразрешимый экономический кризис, который угрожает долгосрочным перспективам страны. Экономика ФРГ зависит от производства и экспорта больше, чем экономика США и большинства европейских соседей. Она сильно пострадала от колебаний в международной торговле после того, как пандемия оказала давление на спрос на немецкие товары, нарушила глобальные цепочки поставок и привела к длительному карантину в Китае, который в то время был крупнейшим торговым партнером Германии. Резкий скачок цен на электроэнергию, последовавший за приостановкой Россией поставок природного газа в страну в 2022 году усугубил ситуацию, затруднив прибыльную работу энергоемких производителей, таких как сталелитейные и химические предприятия, производители стекла, бумаги и цемента.