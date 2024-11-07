Распад недееспособной коалиции Шольца вселяет в Европу надежду

В правящую коалицию ФРГ, просуществовавшую почти три года, входили социал-демократы Олафа Шольца, «зеленые» министра экономики Роберта Хабека и либералы из Свободной демократической партии (СвДП) министра финансов Кристиана Линднера. В среду она распалась, ввергнув страну в политический кризис и добавив неопределенности для Европы, считает Financial Times.
Спор о бюджетном дефиците — крошечной сумме по сравнению с запланированными расходами в размере более 2 трлн евро — стал проявлением гораздо более широкого и, как оказалось, непреодолимого идеологического раскола.
Шольц и Хабек давно хотели, чтобы Линднер согласился смягчить жесткие долговые правила Германии, чтобы правительство могло тратить больше средств на оборону, поддержку Украины и возрождение экономики.
Линднер отказался это сделать и был снят с поста министра финансов, что положило конец коалиции.
Вчерашний инцидент стал редким проявлением решительности со стороны Шольца. Он обрушился на министра финансов, обвинив его в безответственных и недобросовестных действиях. Эти обвинения не лишены оснований: Линднер и СвДП спровоцировали множество ссор внутри коалиции ради собственной политической выгоды. Поскольку рейтинг СвДП опустился ниже 5%-ного порога, необходимого для представительства в бундестаге, Линднер искал возможности спасти ситуацию. Но выбор сроков для этого оказался ужасным, учитывая, как много сейчас поставлено на карту для процветания и безопасности Германии. Однако препирательства и нерешительность, от которых страдало правительство, стали невыносимыми.
У нее не было чувства срочности в вооружении Украины и укреплении собственной безопасности. Впрочем, политический хаос в Германии — не единственная причина. Во Франции тоже царит политический бардак, а президент Эммануэль Макрон стремительно теряет авторитет. Крупные европейские экономики находятся в упадке, бюджеты испытывают серьезную нагрузку.
ЕС не может возродить свою экономику или взять больше ответственности за собственную безопасность, если Берлин не задействует свою налогово-бюджетную мощь.
На пике политической власти Шольц находился, когда объявил о Zeitenwende для своей страны (дословно «поворотный момент»: обращение Олафа Шольца к бундестагу 27 февраля 2022 года в ответ на начало военной операции на Украине. — Прим. ред.). Тогда он пообещал превратить Германию в военную державу, «используя собственную силу», но его амбиции быстро иссякли.
Самой большой проблемой Германии, по мнению The Economist, стал глубокий и трудноразрешимый экономический кризис, который угрожает долгосрочным перспективам страны. Экономика ФРГ зависит от производства и экспорта больше, чем экономика США и большинства европейских соседей. Она сильно пострадала от колебаний в международной торговле после того, как пандемия оказала давление на спрос на немецкие товары, нарушила глобальные цепочки поставок и привела к длительному карантину в Китае, который в то время был крупнейшим торговым партнером Германии. Резкий скачок цен на электроэнергию, последовавший за приостановкой Россией поставок природного газа в страну в 2022 году усугубил ситуацию, затруднив прибыльную работу энергоемких производителей, таких как сталелитейные и химические предприятия, производители стекла, бумаги и цемента.
Китай превратился из потребителя немецкой продукции в жесткого конкурента в самых разных секторах — от автомобилей до высокотехнологичных промышленных роботов. Это значительно затруднило немецким игрокам продажу своей продукции не только в Китае, но и на рынках третьих стран, где они тоже столкнулись с давлением со стороны более дешевых китайских конкурентов.
Промышленное производство в стране снижается с 2017 года, а корпоративные инвестиции большую часть этого периода уменьшались. Volkswagen, флагман немецкого автопрома, заявил, что закроет в Германии три завода — впервые с момента своего основания около девяти десятилетий назад — и сократит более 10 000 рабочих мест. С аналогичными заявлениями ранее выступили некоторые поставщики запчастей и комплектующих для автомобильного сектора. Даже безработица, один из немногих экономических показателей, который в ФРГ оставался относительно стабильным, растет уже несколько месяцев подряд. Усугубить ситуацию могут угрозы Трампа ввести 20-процентные пошлины на товары из Европы.
Социал-демократы и «зеленые» лишились народной поддержки. В среду Шольц обратился к оппозиционно настроенным христианским демократам с просьбой найти общий язык, чтобы согласовать и срочно принять меры для поддержки экономики и укрепления обороны.
После этого он потребует вотума доверия, который может проложить путь к досрочным выборам.
Я вынужден пойти на этот шаг, чтобы не допустить нанесения ущерба нашей стране. Нам нужно работающее правительство, обладающее достаточной силой, чтобы принимать необходимые для нашей страны решения.
Согласно конституции Германии, принятой после Второй мировой войны, только президент имеет право распустить парламент и назначить досрочное голосование, что вряд ли произойдет раньше марта. И если выборы не принесут явного большинства, как показывают опросы, то после этого могут потребоваться месяцы для формирования нового правительства.
Впрочем, Германия не должна следовать примеру Америки, где «идеология сделала сотрудничество вне политических границ практически невозможным», заявил Шольц. И он прав, не в последнюю очередь потому, что политическая система ФРГ рассчитана на коалиционное правительство. Однако ХДС скорее увидит в этом попытку выиграть время и приумножить наследие Шольца, хотя они предпочли бы провести новые выборы даже раньше марта.
Правящая немецкая коалиция «Светофор» заметно пошатнулась и больше не могла продолжать существование. Прискорбно, что самый могущественный член ЕС будет поглощен предвыборной кампанией как раз в тот момент, когда Трамп возвращается к власти, угрожая карательными пошлинами на немецкий и европейский импорт, отзывом американского «зонтика безопасности» и несправедливым мирным соглашением для Украины. Разделенной Германии есть что терять.