Полковник Ходаренок: план Трампа не может быть реализован из-за позиции Киева

Помимо всего прочего, поддержание режима безопасности в ДЗ в данном конкретном случае потребует присутствия некоего контингента миротворческих сил (хотя бы для разъединения сил сторон). В Вашингтоне уже дали понять, что в этих целях Белый дом не намерен отправлять на Украину части и соединения ВС США. Тогда для решения подобных задач могут быть привлечены европейские страны. Какие именно, каков будет состав и численность миротворческого контингента, кто будет командующим и каков будет правовой статус этих войск (сил) — ни одного вразумительного ответа на эти многочисленные вопросы пока дать невозможно.