Новые вице-губернаторы и уход в Эрмитаж: какие кадровые перестановки произошли в Смольном

«Решением губернатора Александра Беглова с 8 ноября 2024 года Валерий Москаленко назначен на должность вице-губернатора Санкт-Петербурга — руководителя администрации губернатора Санкт-Петербурга», — говорится в сообщении.
Он будет курировать деятельность комитета по государственному заказу и комитета по экономической политике и стратегическому планированию. Также он будет временно исполнять обязанности по координации и контролю деятельности комитета имущественных отношений.
Кроме того, с 8 ноября новым вице-губернатора Северной столицы станет Игорь Потапенко. Издание «Мойка78» пишет, что он переехал в Петербург в апреле 2010 года и работал в управлении УФСИН по городу и области, где осуществлял свою деятельность вплоть до осени 2024 года.
Он будет контролировать работу комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности, а также комитета по межнациональным отношениям и реализации миграционной политики в городе.
В пресс-службе Смольного добавили, что Сергей Макаров, ранее временно исполняющий обязанности председателя комитета имущественных отношений Северной столицы, теперь является заместителем генерального директора Эрмитажа. Кроме того, ушел с должности вице-губернатор Станислав Казарин.
Ранее «ФедералПресс» сообщал, что в двух комитетах администрации Северной столицы произошли кадровые перестановки. В частности, глава одного из комитетов ушел со своей должности.