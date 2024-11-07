Новые вице-губернаторы и уход в Эрмитаж: какие кадровые перестановки произошли в Смольном

Кроме того, с 8 ноября новым вице-губернатора Северной столицы станет Игорь Потапенко. Издание «Мойка78» пишет, что он переехал в Петербург в апреле 2010 года и работал в управлении УФСИН по городу и области, где осуществлял свою деятельность вплоть до осени 2024 года.