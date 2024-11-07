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Новые вице-губернаторы и уход в Эрмитаж: какие кадровые перестановки произошли в Смольном

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 ноября, ФедералПресс. Петербургские власти сообщили о кадровых перестановках, которые произошли в Смольном. Пресс-служба городской администрации уточняет, что речь идет о новых вице-губернаторах Северной столицы.

Источник: Reuters

«Решением губернатора Александра Беглова с 8 ноября 2024 года Валерий Москаленко назначен на должность вице-губернатора Санкт-Петербурга — руководителя администрации губернатора Санкт-Петербурга», — говорится в сообщении.

Он будет курировать деятельность комитета по государственному заказу и комитета по экономической политике и стратегическому планированию. Также он будет временно исполнять обязанности по координации и контролю деятельности комитета имущественных отношений.

Кроме того, с 8 ноября новым вице-губернатора Северной столицы станет Игорь Потапенко. Издание «Мойка78» пишет, что он переехал в Петербург в апреле 2010 года и работал в управлении УФСИН по городу и области, где осуществлял свою деятельность вплоть до осени 2024 года.

Он будет контролировать работу комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности, а также комитета по межнациональным отношениям и реализации миграционной политики в городе.

В пресс-службе Смольного добавили, что Сергей Макаров, ранее временно исполняющий обязанности председателя комитета имущественных отношений Северной столицы, теперь является заместителем генерального директора Эрмитажа. Кроме того, ушел с должности вице-губернатор Станислав Казарин.

Ранее «ФедералПресс» сообщал, что в двух комитетах администрации Северной столицы произошли кадровые перестановки. В частности, глава одного из комитетов ушел со своей должности.