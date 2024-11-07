В Ростове бойцам СОБР Росгвардии вручили госнаграды

В Ростове наградили офицеров СОБР управления Росгвардии по донскому региону. Положенные пятерым спецназовцам госнаграды вручил замдиректора Росгвардии генерал-полковник Владислав Ершов, сообщили в областной пресс-службе силового ведомства.
В частности, двоих бойцов удостоили медалей ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени. Их отметили за укрепление законности и правопорядка.
Еще троим росгвардейцам были вручены медали «За отвагу». Они получили госнаграды за то, что проявили личное мужество и отвагу, исполняя свой служебный долг.