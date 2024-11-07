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Василий Голубев пожелал врио губернатора Ростовской области динамики в работе

Экс-губернатор Ростовской области обратился к врио главы региона с напутствием.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 7 ноября, в правительстве Ростовской области официально представили врио главы региона Юрия Слюсаря. Экс-губернатор Василий Голубев пожелал новому руководителю «динамики в работе».

— Желаю вам, Юрий Борисович, хорошей динамики — в работе, в развитии соцсферы, успешной реализации новых проектов и планов, а также поддержки земляков. Убежден, что команда региона вас поддержит, и донской край будет двигаться вперед, — сказал Василий Голубев.

Юрий Слюсарь в свою очередь признался, что предложение президента России Владимира Путина возглавить Ростовскую область для него означает большое доверие и ответственность.

— Для меня это очень большая честь и огромная ответственность. Благодарен президенту за решение. Моя задача — не подвести. Надеюсь завоевать доверие земляков. Это крепкий, важный, крупный регион, с большими предприятиями, с развитой инфраструктурой, но у нашей области еще больше потенциал. Работать над развитием потенциала — наша задача, — подчеркнул Юрий Слюсарь.

Напомним, врио губернатора региона сегодня представил полпред президента России в ЮФО Владимир Устинов. В мероприятии участвовали руководители федеральных и региональных органов власти, главы местного самоуправления, представители бизнеса, общественности и СМИ.

Напомним, 4 ноября президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Юрия Слюсаря временно исполняющим обязанности губернатора Ростовской области.