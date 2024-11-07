Василий Голубев пожелал врио губернатора Ростовской области динамики в работе

— Для меня это очень большая честь и огромная ответственность. Благодарен президенту за решение. Моя задача — не подвести. Надеюсь завоевать доверие земляков. Это крепкий, важный, крупный регион, с большими предприятиями, с развитой инфраструктурой, но у нашей области еще больше потенциал. Работать над развитием потенциала — наша задача, — подчеркнул Юрий Слюсарь.