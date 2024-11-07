Президент Германии заявил о готовности распустить парламент

На фоне раскола правящей коалиции глава партии «Христианско-демократический союз» (ХДС) Фридрих Мерц, выдвинутый кандидатом в канцлеры, призвал запросить голосование по вотуму доверия уже на следующей неделе, чтобы досрочные выборы можно было провести в начале 2025 года. С выходом Свободной демократической партии (СвДП) правящая коалиция, в составе которой остаются Социал-демократическая партия (СДПГ) Олафа Шольца и «Зеленые», теряет большинство в парламенте.