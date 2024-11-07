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Президент Германии заявил о готовности распустить парламент

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер прокомментировал распад правящей коалиции страны и заявил о готовности распустить Бундестаг для проведения досрочных парламентских выборов, если депутаты откажут канцлеру ФРГ Олафу Шольцу в доверии. Обращаясь к правительству, он выразил надежду, что все осознают серьезность вызовов.

Источник: РИА "Новости"

«Конец коалиции — это не конец света. Это политический кризис, который мы должны оставить позади, — сказал канцлер, обращаясь к гражданам. — Нашей стране нужно стабильное большинство и правительство, способное действовать. Это будет моим критерием» (цитата по Der Spiegel).

На фоне раскола правящей коалиции глава партии «Христианско-демократический союз» (ХДС) Фридрих Мерц, выдвинутый кандидатом в канцлеры, призвал запросить голосование по вотуму доверия уже на следующей неделе, чтобы досрочные выборы можно было провести в начале 2025 года. С выходом Свободной демократической партии (СвДП) правящая коалиция, в составе которой остаются Социал-демократическая партия (СДПГ) Олафа Шольца и «Зеленые», теряет большинство в парламенте.

Распаду коалиции предшествовало увольнение министра финансов Германии Кристиана Линднера (СвДП), с которым члены правительства не могли согласовать экономическую политику. Олаф Шольц объяснил, что бывший министр финансов «слишком часто» подрывал его доверие и отказывался идти на компромиссы. Канцлер намерен провести голосование о вотуме доверия в январе 2025 года.