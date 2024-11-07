Польша сказала про установку первых укреплений на границе с Беларусью и Россией. Подробности озвучил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, пишет РИА Новости.
По его словам, польская сторона в течение ближайших трех дней установит на границе с Беларусью и Россией первые укрепления в рамках «Восточного щита». Он уточнил, что это запланировано сделать перед Днем Независимости, который отмечают в Польше 11 ноября.
Глава Минобороны, говоря про укрепления сказал, что речь идет о тех из них, которые затрудняют мобильность войск вероятного противника, железобетонные ежи.
Тем временем Польша изменит правила въезда и выезда иностранцев, это коснется белорусов.
Кстати, президент Беларуси Александр Лукашенко предупредил Польшу, Литву и Латвию о будущем: «Не хотите — не надо».
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