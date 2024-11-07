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Вольфович: секретари совбезов стран СНГ цитировали Лукашенко

В рамках встречи секретари совбезов обсудили наиболее актуальные проблемы международной и региональной безопасности.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 7 ноя — Sputnik. Секретари совбезов стран СНГ цитировали белорусского лидера Александра Лукашенко на встрече, которая 7 ноября прошла в Москве, заявил журналистам государственный секретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович.

Речь шла о заявлениях, которые президент республики сделал в рамках второй Международной конференции по евразийской безопасности, прошедшей на минувшей неделе в белорусской столице.

«Цитаты нашего президента, которые были сказаны им на минской конференции, звучали сегодня на этом мероприятии. И те основные направления, которые Президент предложил по разрядке международной напряженности, также звучали сегодня от участников мероприятия», — сказал Вольфович, его слова приводит БелТА.

Лукашенко Александр