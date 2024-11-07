Вольфович: секретари совбезов стран СНГ цитировали Лукашенко

«Цитаты нашего президента, которые были сказаны им на минской конференции, звучали сегодня на этом мероприятии. И те основные направления, которые Президент предложил по разрядке международной напряженности, также звучали сегодня от участников мероприятия», — сказал Вольфович, его слова приводит БелТА.