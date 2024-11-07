Токаев назвал предстоящий визит Путина знаковым событием

Сообщается, что, приветствуя главу внешнеполитического ведомства России, Токаев отметил динамичное развитие двустороннего сотрудничества в духе дружбы, добрососедства и стратегического партнерства. Как было подчеркнуто, этому во многом способствуют регулярный политический диалог на высшем уровне, а также слаженная работа правительств и парламентов двух стран.