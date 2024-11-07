Токаев назвал предстоящий визит Путина знаковым событием

АСТАНА, 7 ноя — РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что его страна серьезно готовится к визиту президента России Владимира Путина, Астана считает, что это будет знаковое событие и оно придаст дополнительный импульс стратегическому партнерству с РФ, сообщает пресс-служба казахстанского лидера.
В среду состоялась его встреча с главой МИД России Сергеем Лавровым. В ходе беседы особое внимание было уделено подготовке к предстоящему государственному визиту президента России в Казахстан.
«К этому визиту мы серьезно готовимся. Считаем, что это будет знаковое событие в наших межгосударственных взаимоотношениях. Наши отношения носят образцовый характер и динамично развиваются. Предстоящий визит придаст дополнительный импульс нашему стратегическому партнерству и союзничеству», — сказал Токаев.
Сообщается, что, приветствуя главу внешнеполитического ведомства России, Токаев отметил динамичное развитие двустороннего сотрудничества в духе дружбы, добрососедства и стратегического партнерства. Как было подчеркнуто, этому во многом способствуют регулярный политический диалог на высшем уровне, а также слаженная работа правительств и парламентов двух стран.