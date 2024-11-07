Ричмонд
+20°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лукашенко дал совет беглой оппозиции после поражения Харрис на выборах в США

Лукашенко озвучил совет для беглой оппозиции после выборов в США.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко на третьем чемпионате по колке дров среди журналистов 7 ноября на Вяче в Минском района дал совет беглой оппозиции после поражения Камалы Харрис на выборах в США. Видеофрагмент опубликован в телеграм-канале «Пул Первого».

Глава государства, комментируя поражение Харис на президентских выборах в США уточнил:

— Наука нашим беглым — никто не призывает никого на улицы, никто не призывает с кайлом или топором идти на органы власти, бороться.

Президент добавил, что проиграли и все, будем работать дальше.

— Вот это со стороны Демократической партии хороший пример для всего мира.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко оценил поражение Харрис в США: «Камала героическая женщина, ей не надо плакать». Также глава государства высказался про итоги выборов в США: «Трамп, конечно, это мощь».

Кроме того, президент поздравил Трампа с победой на выборах президента США, сказав о его личном подвиге: «Метких политических решений, которые сделают Америку снова великой».

А еще Лукашенко сказал, что Беларусь выдвинет Трампа на Нобелевскую премию, если он сможет прекратить войны.